В Брянской области за неделю нашли больше трех тысяч поддельных товаров

СЕГОДНЯ 17:14 2019-09-23T17:14:27+03:00

Общая сумма изъятой контрафактной продукции больше двух миллионов рублей

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В Брянской области за неделю полицейские нашли больше трех тысяч поддельных товаров, в том числе и табачных изделий. Общая сумма изъятой контрафактной продукции составила 2 миллиона 245 тысяч рублей. Это либо фальсифицированные товары, либо ввезенные в Россию незаконно.

- Полицейские в рамках профилактической операции «Контрафакт» провели 915 проверок, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Правоохранители выявили 64 административных нарушения.

За использование чужого товарного знака завели два уголовных дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU