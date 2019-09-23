В Брянске водителя «Лексуса» оштрафовали за проезд на «красный» на проспекте Ленина

СЕГОДНЯ 17:03 2019-09-23T17:03:31+03:00

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В Брянске водителя «Лексуса» оштрафовали на 1000 рублей за проезд на красный сигнал светофора. Видеозапись с регистратора, на которой видно нарушение, опубликовали пользователи в соцсетях.

Автомобилист за рулем внедорожника нарушил правила 19 сентября у дома №18 на проспекте Ленина, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. Полицейские установили личность водителя и выписали ему штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU