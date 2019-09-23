В Брянске водитель сбил 12-летнюю школьницу на «зебре» и уехал
В Брянске водитель неустановленного автомобиля сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе у остановки «Дружба» в Бежице. ДТП случилось около 12.50 в понедельник, 23 сентября. Об этом пишут пользователи в соцсетях. И просят откликнуться свидетелей этой аварии. Автомобилист с места ДТП уехал.
«Ребенок был в шоковом состоянии, сама ушла с места происшествия, - пишет автор поста. – Как и что произошло, помнит частично».
Официальной информации об автоаварии пока не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU