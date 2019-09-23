В Брянске из окна девятого этажа выпала женщина
Следователи проводят проверку по факту ЧП
Погибшая жила на девятом этаже.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянске из окна многоэтажного дома выпала 34-летняя женщина. ЧП случилось рано утром около семи часов утра 20 сентября у дома №47 в микрорайоне Московский в Бежице.
Погибшая жила на девятом этаже в доме. В момент гибели женщина была в домашней одежде.
- По факту ЧП следователи проводят проверку, - рассказали "Комсомольской правде" в Брянске" в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - После ее окончания вынесут процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU