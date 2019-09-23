Брянск стал чище, а хороших людей больше!

СЕГОДНЯ 15:51 2019-09-23T15:51:29+03:00

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При поддержке регионального оператора по обращению с ТКО в нашей области во Всемирный день чистоты прошла акция «Сделаем! 2019». В минувшую субботу, 21 сентября, добровольцы убрали территорию Первого Орлика. И еще одна отличная новость – сразу после участия в акции супружеская пара активистов поехала в роддом и в этот же день у них родилась дочка!

- Мы убеждены, что только совместными усилиями мы сможем сделать наш край лучше. Это замечательно, что в нашем городе есть неравнодушные, активные люди, которые заботятся об окружающем мире, откликнулись на инициативу «Чистого Брянска» и пришли в холодный осенний день на берег озера, чтобы провести уборку. И что еще более приятно и важно, что такие акции у нас проходят не один раз в год – в День чистоты, а постоянно. И с каждым разом активистов становится больше. Присоединяйтесь! - прокомментировал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

ИСТОЧНИК KP.RU