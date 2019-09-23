2019-09-23T15:51:29+03:00
Общество

Брянск стал чище, а хороших людей больше!

Игорь ЗАЙЦЕВ
Поделиться:
Фото: АО «Чистая планета».Фото: АО «Чистая планета».
Изменить размер текста:

При поддержке регионального оператора по обращению с ТКО в нашей области во Всемирный день чистоты прошла акция «Сделаем! 2019». В минувшую субботу, 21 сентября, добровольцы убрали территорию Первого Орлика. И еще одна отличная новость – сразу после участия в акции супружеская пара активистов поехала в роддом и в этот же день у них родилась дочка!

- Мы убеждены, что только совместными усилиями мы сможем сделать наш край лучше. Это замечательно, что в нашем городе есть неравнодушные, активные люди, которые заботятся об окружающем мире, откликнулись на инициативу «Чистого Брянска» и пришли в холодный осенний день на берег озера, чтобы провести уборку. И что еще более приятно и важно, что такие акции у нас проходят не один раз в год – в День чистоты, а постоянно. И с каждым разом активистов становится больше. Присоединяйтесь! - прокомментировал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Климовском районе двое работников пытались обокрасть агропредприятие, на котором работали
В Брянске прошел традиционный фестиваль "Стартует 7я"
В Дятькове реконструируют храм с хрустальным иконостасом
За неделю мошенники обманули 9 брянцев на 400 тысяч рублей
В Брянске 18 октября пройдет VIII Славянский международный экономический форум
В Брянске ограничат движение у строительного техникума из-за тестирования на ВИЧ
«Чистая планета» на конференции по вопросам реализации реформы по обращению с ТКО
В Унечском районе водитель иномарки насмерть сбил пешехода
На въезде в Бежицу откроется новый «Макдональдс»
Брянский пенсионер получил 11 лет колонии за убийство в кафе кинжалом
Жители Брянска замерзают в квартирах
В Брянске сфотографировали необычного ночного всадника
В Брянске новый остановочный павильон не выдержал сильного ветра
Опубликовано видео обыска в доме у обвиняемого в убийстве коллег сотрудника спецсвязи в Брянске
В Брянске обвиняемого в убийстве сотрудников спецсвязи арестовали на два месяца
В понедельник на Брянщине ожидаются заморозки
На должность главы Брянска выдвинули Марину Дбар
В Брянске водитель «Лады» сбил 37-летнего пешехода
Несколько десятков тысяч брянцев подверглись воздействию зеленых человечков
Брянский региональный оператор – партнер Всемирного дня чистоты
На «Кросс нации - 2019» в Брянске вышли тысячи горожан