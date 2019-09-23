В Климовском районе двое работников пытались обокрасть агропредприятие, на котором работали

СЕГОДНЯ 15:43 2019-09-23T15:43:26+03:00

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Сельскохозяйственное предприятие, на котором работали, пытались обокрасть два жителя Климовского района. Но злоумышленников поймали с поличным сотрудники ГИБДД. Инспекторы остановили для проверки автомобиль ВАЗ.

- Водитель и пассажир машины при общении с полицейскими заметно нервничали, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Инспекторы осмотрели транспорт и обнаружили причину такого поведения мужчин. В автомобиле они везли десять канистр с дорогостоящим химическим удобрением. При этом необходимой сопроводительной документации на перевозку у них не было.

Как выяснили полицейские, предприимчивые работники местного агропредприятия решили использовать удобрения не на поле организации, а на собственных огородах и принадлежащих родственникам участках.

Канистры с удобрением вернули под расписку представителям сельхозпредприятия. А на двух горе-работников завели уголовное дело по статье "Кража". Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU