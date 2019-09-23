В Брянске прошел традиционный фестиваль "Стартует 7я"

СЕГОДНЯ 14:50 2019-09-23T14:50:35+03:00

Праздник состоялся уже в 13-й раз

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На базе лагеря "Искорка" в Брянском районе прошел 13-й открытый фестиваль молодых семей "Стартует 7я". Его участниками стали семьи из Брянска, Орла, Гомеля.

В первый день фестиваля для родителей устроили тренинг, а малыши поучаствовали в творческом мастер-классе и проявили всю свою ловкость, активность и задор в анимационной программе.

Родители и дети вместе прошли квест "Остров семейных сокровищ". А вечером блеснули яркими костюмами и творческими номерами в конкурсе "Талантливый союз".

- Второй день начался с аэробной зарядки, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Затем семьи представили подготовленные заранее видеоролики в конкурсе "Традиции моей семьи", где каждая команда рассказала о себе.

Все участники фестиваля получили грамоты и памятные подарки. Ну а победителями стала семья Цыкуновых из Брянска. Второе место у семьи Тюковых из Брянска. "Бронза" досталась семье Сарнавских из Гомеля.

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ИСТОЧНИК KP.RU