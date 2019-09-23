2019-09-23T14:20:16+03:00
Общество

В Дятькове реконструируют храм с хрустальным иконостасом

Строителям предстоит утеплить пол
Елена РАКОВА
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В брянском городе Дятьково идет реконструкция храма в честь иконы Божьей матери "Неопалимая Купина" с уникальным хрустальным иконостасом.

Работы начались еще в августе. Тогда строители заменили пол храма. Теперь им предстоит утеплить его, смонтировать систему отопления и частично заменить электрику.

Завершить напольные работы должна укладка мозаики. Проект разработан итальянской студией дизайна Джованни Занутель. Нашли и мастера, который специально приедет в Дятьково для выполнения этой сложной работы, сообщает "Пламя труда".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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