В Дятькове реконструируют храм с хрустальным иконостасом
В брянском городе Дятьково идет реконструкция храма в честь иконы Божьей матери "Неопалимая Купина" с уникальным хрустальным иконостасом.
Работы начались еще в августе. Тогда строители заменили пол храма. Теперь им предстоит утеплить его, смонтировать систему отопления и частично заменить электрику.
Завершить напольные работы должна укладка мозаики. Проект разработан итальянской студией дизайна Джованни Занутель. Нашли и мастера, который специально приедет в Дятьково для выполнения этой сложной работы, сообщает "Пламя труда".
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ИСТОЧНИК KP.RU