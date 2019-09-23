За неделю мошенники обманули 9 брянцев на 400 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:31 2019-09-23T13:31:37+03:00

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За прошедшую неделю мошенники обманули девять брянцев на 401 тысячу рублей. Треть обманутых жителей региона попались на уловку лжесотрудников банка. Они сами сообщали злоумышленникам коды. Таким образом три человека потеряли 166 тысяч 700 рублей.

Желая помочь якобы задержанному полицейскими родственнику, 90-летняя пенсионерка из Фокинского района перевела мошенникам 120 тысяч рублей. 33-летний монтажник натяжных потолков получил «крупный заказ от федеральной организации». По просьбе сотрудника он положил 45 тысяч рублей на несколько телефонных номеров, но не увидел ни этих денег, ни обещанной компенсации, ни выгодного контракта.

41-летняя продавщица из Володарского района Брянска за установку рекламного баннера заплатила 32 тысячи рублей, переведя деньги из кассы через банкомат. Но оказалось, что ей звонил ненастоящий региональный куратор.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области, в полиции решают вопросы о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».

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ИСТОЧНИК KP.RU