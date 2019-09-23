2019-09-23T13:31:37+03:00
Происшествия

За неделю мошенники обманули 9 брянцев на 400 тысяч рублей

Полицейские решают вопросы о возбуждении уголовных дел
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

За прошедшую неделю мошенники обманули девять брянцев на 401 тысячу рублей. Треть обманутых жителей региона попались на уловку лжесотрудников банка. Они сами сообщали злоумышленникам коды. Таким образом три человека потеряли 166 тысяч 700 рублей.

Желая помочь якобы задержанному полицейскими родственнику, 90-летняя пенсионерка из Фокинского района перевела мошенникам 120 тысяч рублей. 33-летний монтажник натяжных потолков получил «крупный заказ от федеральной организации». По просьбе сотрудника он положил 45 тысяч рублей на несколько телефонных номеров, но не увидел ни этих денег, ни обещанной компенсации, ни выгодного контракта.

41-летняя продавщица из Володарского района Брянска за установку рекламного баннера заплатила 32 тысячи рублей, переведя деньги из кассы через банкомат. Но оказалось, что ей звонил ненастоящий региональный куратор.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области, в полиции решают вопросы о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянск стал чище, а хороших людей больше!
В Климовском районе двое работников пытались обокрасть агропредприятие, на котором работали
В Брянске прошел традиционный фестиваль "Стартует 7я"
В Дятькове реконструируют храм с хрустальным иконостасом
В Брянске 18 октября пройдет VIII Славянский международный экономический форум
В Брянске ограничат движение у строительного техникума из-за тестирования на ВИЧ
«Чистая планета» на конференции по вопросам реализации реформы по обращению с ТКО
В Унечском районе водитель иномарки насмерть сбил пешехода
На въезде в Бежицу откроется новый «Макдональдс»
Брянский пенсионер получил 11 лет колонии за убийство в кафе кинжалом
Жители Брянска замерзают в квартирах
В Брянске сфотографировали необычного ночного всадника
В Брянске новый остановочный павильон не выдержал сильного ветра
Опубликовано видео обыска в доме у обвиняемого в убийстве коллег сотрудника спецсвязи в Брянске
В Брянске обвиняемого в убийстве сотрудников спецсвязи арестовали на два месяца
В понедельник на Брянщине ожидаются заморозки
На должность главы Брянска выдвинули Марину Дбар
В Брянске водитель «Лады» сбил 37-летнего пешехода
Несколько десятков тысяч брянцев подверглись воздействию зеленых человечков
Брянский региональный оператор – партнер Всемирного дня чистоты
На «Кросс нации - 2019» в Брянске вышли тысячи горожан