СЕГОДНЯ 13:20 2019-09-23T13:20:25+03:00

Подготовку к форуму обсудили в областном правительстве. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Изменить размер текста: A A

В Брянске 18 октября пройдет VIII Славянский международный экономический форум. Его подготовку обсудили в областном правительстве. Главная тема форума в этом году - «Сбережение и приумножение человеческого потенциала».

Организаторы запланировали проведение 11 тематических заседаний: «Активный гражданин», «Экономика в цифровой экосистеме», «Развитие сельских территорий», «Современная экосреда проживания», «ИКТ-решения для фермерства», «Диверсификация предприятий ОПК», «Сбережение народа - сбережение здоровья», «Международные и социальные аспекты профессионального и бизнес-образования», «Единая вертикаль образования» и другие. Они состоятся на трех площадках: в концертном зале «Дружба», в областной Думе и библиотеке имени Тютчева.

Пленарное заседание форума пройдет в «Дружбе». На нем обсудят реализацию нацпроектов, создание новых рабочих мест в промышленности, развитие сельских территорий, малого и среднего предпринимательства, образования, демографии и здравоохранения.

В рамках форума состоится выставка, посвященная комфортной экосреде региона, а также биржа деловых контактов.

На 23 сентября на форум зарегистрировались около 500 человек. Предполагается, что участников будет около 1000. Свое участие в форму подтвердили 60 экспертов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU