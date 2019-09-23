В Брянске ограничат движение у строительного техникума из-за тестирования на ВИЧ
Акция пройдет с 9.00 до 13.00 в среду, 25 сентября
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В Советском районе Брянска ограничат движение у строительного техникума, который находится на улице Октябрьской. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
В среду, 25 сентября, с 9.00 до 13.00 у дома №14 пройдет всероссийская акция «Тест на ВИЧ». Сдать кровь можно будет анонимно и бесплатно.
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ИСТОЧНИК KP.RU