В Брянске ограничат движение у строительного техникума из-за тестирования на ВИЧ

СЕГОДНЯ 12:57 2019-09-23T12:57:01+03:00

Акция пройдет с 9.00 до 13.00 в среду, 25 сентября

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В Советском районе Брянска ограничат движение у строительного техникума, который находится на улице Октябрьской. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В среду, 25 сентября, с 9.00 до 13.00 у дома №14 пройдет всероссийская акция «Тест на ВИЧ». Сдать кровь можно будет анонимно и бесплатно.

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ИСТОЧНИК KP.RU