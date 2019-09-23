«Чистая планета» на конференции по вопросам реализации реформы по обращению с ТКО

СЕГОДНЯ 12:32 2019-09-23T12:33:21+03:00

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Генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников принял участие в первой конференции по вопросам реализации реформы по обращению с ТКО, организованной Министерством природных ресурсов и Российским экологическим оператором.

Генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

На встрече, которая прошла в Геленджике на минувшей неделе, обсуждались проблемы, с которыми сегодня сталкиваются региональные операторы по всей стране, участники обменивались опытом и изучали лучшие практики.

- Каждый регион имеет свои особенности, которые влияют на деятельность регоператора и нужно учитывать все эти моменты при реализации реформы чистоты. Например, в Брянске достаточно много юридических лиц, которые уклоняются от оплаты за вывоз мусора по установленным, согласно действующему законодательству, нормативам. Для всех одни правила игры, но некоторые люди не хотят их соблюдать. Крупный бизнес, средний или мелкий – это неважно. Если вы имеете магазин на первом этаже жилого дома, то вы обязаны заключить договор по нормативу на вывоз отходов, а не выбрасывать мусор в контейнер, который предназначен для жильцов. Почему жители должны платить за предпринимателей? Во время конференции в Геленждике мы обсуждали в том числе и эту проблему с коллегами. А также поднимался вопрос об усилении контроля за работой перевозчиков. Кроме того, приятно было и снова встретиться с коллегами, например, из Ханты-Мансийского автономного округа, которые не так давно приезжали к нам в Брянск, чтобы перенять опыт раздельного сбора отходов и работы мусоросортировочного комплекса, - рассказал Владимир Чашников.

Один из главных спикеров конференции - руководитель ППК РЭО Денис Буцаев во время встречи заявил, что федеральная схема обращения с ТКО может быть утверждена уже в I квартале 2020 года. По его словам, это обеспечит контроль всей цепочки движения отходов от источника их возникновения до утилизации. В схеме будут содержаться данные об объеме и массе отходов, о количестве объектов по обращению с отходами, их производственной (тонн/единиц в год) и проектной мощности.

Также в нее будут включены целевые показатели по обращению с отходами, данные о планируемом строительстве или реконструкции объектов обращения отходов и об объеме необходимых капитальных вложений в их строительство. Все сведения будут представлены как в целом по Российской Федерации, так и в разрезе субъектов и федеральных округов с разбивкой по годам.В случае необходимости федеральная схема будет корректироваться по решению специальной Правительственной комиссии.

Кроме того, в дополнение к федеральной схеме обращения с отходами будет создана государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов. Она необходима для информационного обеспечения деятельности по обращению с отходами, в том числе планирования и контроля в области обращения с ТКО. Система будет включать в себя, в том числе, электронную модель федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами.

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ИСТОЧНИК KP.RU