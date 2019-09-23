На въезде в Бежицу откроется новый «Макдональдс»

СЕГОДНЯ 11:44 2019-09-23T11:45:21+03:00

Земля под зданием кафе была предназначена под спортивное сооружение

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На въезде в Бежицкий район Брянска откроется «Макдональдс». Объявление об этом на растяжке красуется у недавно возведенного здания.

Кстати, земля под ним предназначена для строительства спортивного сооружения. И кафе быстрого питания, даже при наличии спортивной площадки рядом, не может считаться таковым. Об этом говорил Александр Хлиманков на одной из встреч с журналистами.

Но глава Брянска покидает свой пост. Судя по всему, его обещаниям разобраться в этой ситуации сбыться не суждено.

Новый «Макдональдс» - четвертый ресторан сети в городе.

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ИСТОЧНИК KP.RU