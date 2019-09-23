На въезде в Бежицу откроется новый «Макдональдс»
На въезде в Бежицкий район Брянска откроется «Макдональдс». Объявление об этом на растяжке красуется у недавно возведенного здания.
Кстати, земля под ним предназначена для строительства спортивного сооружения. И кафе быстрого питания, даже при наличии спортивной площадки рядом, не может считаться таковым. Об этом говорил Александр Хлиманков на одной из встреч с журналистами.
Но глава Брянска покидает свой пост. Судя по всему, его обещаниям разобраться в этой ситуации сбыться не суждено.
Новый «Макдональдс» - четвертый ресторан сети в городе.
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ИСТОЧНИК KP.RU