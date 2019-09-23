2019-09-23T11:27:07+03:00
Происшествия

Брянский пенсионер получил 11 лет колонии за убийство в кафе кинжалом

Вердикт вынесли присяжные
Марина АНТОНОВА
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Приговор осужденному пока не вступил в законную силу.Приговор осужденному пока не вступил в законную силу.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Брянске 66-летнего пенсионера осудили на 11 лет колонии строгого режима за убийство и угрозу убийством. Приговор вынесли в Брянском областном суде на основании вердикта коллегии присяжных.

В суде установили, что 13 апреля около восьми часов вечера пьяный пенсионер находился в кафе в селе Супонево. Он потребовал от продавщицы сдачу 20 рублей, которую она якобы ему не отдала. 31-летний молодой человек девушки хотел уладить конфликт и предложил нетрезвому посетителю свои деньги. Но в ответ получил удар кинжалом в грудь. Холодное оружие мужчина принес с собой. После пенсионер стал угрожать убийством продавщице.

Раненому оказали медицинскую помощь, но спасти не смогли. Он скончался от ножевого ранения в больнице, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Приговор осужденному пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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