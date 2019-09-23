2019-09-23T10:49:08+03:00
Общество

В Брянске сфотографировали необычного ночного всадника

Мужчину на коне заметили в центре города
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "Типичный Брянск".Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
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В Брянске в центре города сфотографировали необычного ночного всадника. Мужчина верхом на коне появился на улице Дуки вечером в воскресенье, 22 сентября. Снимки пользователи опубликовали в соцсетях.

В комментариях отметили, что лошади в Володарском районе Брянска давно никого не удивляют. А вот всадник в Советском районе вызвал много вопросов. Подписчики шутят про брянца, называя его «принцем на коричневом коне». Другие говорят, что мужчина похож на Зорро. Третьи посетовали на высокие цены на бензин и сочли такой способ передвижения довольно выгодным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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