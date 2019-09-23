В Брянске новый остановочный павильон не выдержал сильного ветра
В Брянске новый остановочный павильон не выдержал испытания сильным ветром. Фотографии с остановки «Улица Кавказская» в сторону Дизельного завода опубликовали пользователи в соцсетях в воскресенье, 22 сентября. Жестяной павильон опрокинулся на заднюю стенку.
Синоптики предупреждали брянцев о сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду в воскресенье. Но судя по всему, это не стало поводом закрепить остановку. Жестяной павильон просто поставили на заасфальтированную площадку.
Напомним, подобные остановки уже не раз вызывали вопросы у жителей города. Ненадежные конструкции появляются на некоторых остановках взамен более крепких и основательных павильонов.
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ИСТОЧНИК KP.RU