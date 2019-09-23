Опубликовано видео обыска в доме у обвиняемого в убийстве коллег сотрудника спецсвязи в Брянске

СЕГОДНЯ 10:16 2019-09-23T10:19:45+03:00

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Брянские следователи опубликовали видео обыска в доме у обвиняемого в убийстве двух коллег сотрудника спецсвязи в Брянске. На кадрах видно, что оперативники нашли похищенные табельные пистолеты и сумку с деньгами разных купюр.

Вещи, в которых мужчина совершил преступление, он выбросил по дороге домой. Как и носитель информации с камер видеонаблюдения в помещении спецсвязи. Одежду и видеозапись правоохранители тоже нашли, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

31-летнему мужчине предъявили обвинение сразу по пяти статьям: «Убийство», «Разбой», «Попытка поджога», «Хищение оружие и боеприпасов» и «Незаконное хранение оружия». На время следствия обвиняемого арестовали. Он проведет в СИЗО два месяца.

По версии следствия, около десяти часов вечера в пятницу, 19 сентября, обвиняемый завладел служебным оружием и убил двух своих коллег. Злоумышленник похитил около 7,3 миллионов рублей. Тела погибших обнаружили после часа ночи, когда они не связались в назначенный час с дежурным вокзала. Уже вечером 20 сентября следователи сообщили, что убийцу нашли.

Обыск в доме у обвиняемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи в Брянске.Источник видео: СУ СКР по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU