В Брянске обвиняемого в убийстве сотрудников спецсвязи арестовали на два месяца

22 Сент. 20:35 2019-09-22T20:35:08+03:00

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В Брянске 31-летнего водителя спецсвязи, которого обвиняют в убийстве двух сослуживцев, взяли под стражу. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по Брянской области.

Решение об аресте принял Советский районный суд по ходатайству следователей.

- Обвиняемый проведет в условиях изоляции от общества два месяца, - рассказали в пресс-службе. - Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ЧП произошло около 10 вечера в четверг, 19 сентября, на железнодорожном вокзале «Брянск-Орловский». По версии следствия, обвиняемый, находясь в отделе спецсвязи, украл два пистолета Макарова. После чего застрелил из него двух сотрудников спецсвязи - дежурного и его помощника - и вынес более семи миллионов рублей.

Чтобы «замести» следы, обиняемый забрал записи камер видеонаблюдения и попытался поджечь отдел. У убитых сотрудников спецсвязи остались трое детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU