В понедельник на Брянщине ожидаются заморозки

СЕГОДНЯ 17:11 2019-09-22T17:11:13+03:00

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В понедельник, 23 сентября, брянцев ждет серьезное похолодание. По данным областного МЧС, утром возможны заморозки до минус трех градусов. Такая погода чревата гибелью сельхозкультур, предупреждают специалисты.

Ночью температура воздуха будет от нуля до плюс пяти градусов. Днем - от восьми до 13 тепла. Кроме того, ночью возможен дождь, днем осадки не ожидаются. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

В случае ЧС за помощью можно обратиться по единому телефону вызова экстренных оперативных служб «112».

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ИСТОЧНИК KP.RU