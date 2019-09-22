2019-09-22T17:11:13+03:00
Общество

В понедельник на Брянщине ожидаются заморозки

Утром температура опустится до минус трех градусов
Ольга УМАРОВА
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Утро понедельника будет морозным.Утро понедельника будет морозным.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В понедельник, 23 сентября, брянцев ждет серьезное похолодание. По данным областного МЧС, утром возможны заморозки до минус трех градусов. Такая погода чревата гибелью сельхозкультур, предупреждают специалисты.

Ночью температура воздуха будет от нуля до плюс пяти градусов. Днем - от восьми до 13 тепла. Кроме того, ночью возможен дождь, днем осадки не ожидаются. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

В случае ЧС за помощью можно обратиться по единому телефону вызова экстренных оперативных служб «112».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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