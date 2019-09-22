2019-09-22T15:12:04+03:00
Общество

На должность главы Брянска выдвинули Марину Дбар

А на пост председателя облдумы - Владимира Попкова
Ольга УМАРОВА
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Фото: региональное отделение "Единой России"Фото: региональное отделение "Единой России"
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Главой Брянска может стать предприниматель Марина Дбар. Ее кандидатуру поддержали на региональной конференции партии «Единая Россия».

Кроме того, делегаты определили кандидата на должность председателя регионального заксобрания. Подавляющим числом голосом выбрали секретаря регионального отделения партии Владимира Попкова.

Также на конференции рассмотрели вопрос о претенденте на должность главы Новозыбковского городского округа. На этот пост делегаты выдвинули Александра Щипакина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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