В Брянске водитель «Лады» сбил 37-летнего пешехода

СЕГОДНЯ 13:38 2019-09-22T13:38:20+03:00

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В Брянске под колеса ВАЗ-21150 угодил 37-летний пешеход. ДТП произошло в субботу, 21 сентября, около девяти вечера на улице Карла Либкнехта.

По предварительной информации областного ГИБДД, за рулем «Лады» находился 32-летний водитель. Он ехал от улицы Вокзальной к Почтовой. Пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте - слева направо по ходу движения автомобиля.

- С переломом бедра пострадавшего положили в больницу, - говорят в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU