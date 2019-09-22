2019-09-22T12:57:25+03:00
Общество

Несколько десятков тысяч брянцев подверглись воздействию зеленых человечков

Поделиться:
Фото: АО «Чистая планета»Фото: АО «Чистая планета»
Изменить размер текста:

В канун празднования Дня города региональный оператор по обращению с ТКО установил в городских парках и скверах информационные указатели в виде зеленых человечков и контейнеры для раздельного сбора картона и пластика. Жители областного центра позитивно оценили такое новшество и во время праздничных гуляний выбрасывали пластиковые бутылки в один контейнер, а бумагу и картонные упаковки от конфет – в другой. И при этом почти не путали контейнеры.

- Мы благодарны всем брянцам, которые с заботой и любовью относятся к своему городу и поддерживают чистоту! Когда мы решили установить зеленых человечков и контейнеры для раздельного сбора в зонах отдыха, то надеялись, что это принесет пользу не только окружающей среде, но и всем жителям Брянска. Так и получилось. Магия «зеленых человечков» подействовала! Брянцам понравилось выбрасывать мусор в специальные контейнеры, а значит, понравилось и поддерживать чистоту. А это – наша общая задача! – прокомментировал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Сегодня в колл-центр регионального оператора позвонила благодарная жительница Советского района и рассказала, что информационные указатели, установленные на Кургане Бессмертия, очень привлекают ее четырехлетнюю внучку: «Теперь, когда мы идем гулять в парк 1000-летия Брянска, Ульяна обязательно навещает «зеленого человечка», который, как объяснят девочка, стоит для того, чтобы следить за всеми, кто сорит и хвалит тех, кто не промахивается и выбрасывает бумажки в мусорку!»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске водитель «Лады» сбил 37-летнего пешехода
Брянский региональный оператор – партнер Всемирного дня чистоты
На «Кросс нации - 2019» в Брянске вышли тысячи горожан
В поселке Белые Берега вандалы разгромили могилу ребенка
В Пограском районе сгорел частный дом
В Брянске сотруднику спецсвязи предъявили обвинение в убийстве коллег
У убитых в Брянске сотрудников спецсвязи остались трое сыновей
Пропавшего в Брянске пенсионера Аркадия Кузьмина нашли погибшим
На Брянщине из-за сильного ветра объявили экстренное предупреждение
В ДТП по Брянском пострадали четыре человека
В брянском автобусе пострадала 44-летняя пассажирка
Брянским малышам чаще всего дают мена Мария и Артем
День города в Клинцах отметят концертом и фаер-шоу
Ночью под Брянском тушили четыре сарая
Фракцию «Единой России» в брянской облдуме возглавил Виталий Беляй
В Навле и Унече в воскресенье пройдут сплошные проверки
В Брянске пройдет фестиваль спортивного ориентирования и туризма
В Брянске на улице Щукина загорелся склад
В Брянске пообещали решить проблему с пробками на улице Бежицкой
Брянцев предупредили о заморозках ночью 21 сентября
Заведующую ФАПом в Суземском районе наградили грамотой главы региона
Брянский педагог отправился в Грозный на финал конкурса «Учитель года»
В Брянске оштрафовали водителя иномарки за опасный обгон у пешеходного перехода