Несколько десятков тысяч брянцев подверглись воздействию зеленых человечков

СЕГОДНЯ 12:57 2019-09-22T12:57:25+03:00

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В канун празднования Дня города региональный оператор по обращению с ТКО установил в городских парках и скверах информационные указатели в виде зеленых человечков и контейнеры для раздельного сбора картона и пластика. Жители областного центра позитивно оценили такое новшество и во время праздничных гуляний выбрасывали пластиковые бутылки в один контейнер, а бумагу и картонные упаковки от конфет – в другой. И при этом почти не путали контейнеры.

- Мы благодарны всем брянцам, которые с заботой и любовью относятся к своему городу и поддерживают чистоту! Когда мы решили установить зеленых человечков и контейнеры для раздельного сбора в зонах отдыха, то надеялись, что это принесет пользу не только окружающей среде, но и всем жителям Брянска. Так и получилось. Магия «зеленых человечков» подействовала! Брянцам понравилось выбрасывать мусор в специальные контейнеры, а значит, понравилось и поддерживать чистоту. А это – наша общая задача! – прокомментировал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Сегодня в колл-центр регионального оператора позвонила благодарная жительница Советского района и рассказала, что информационные указатели, установленные на Кургане Бессмертия, очень привлекают ее четырехлетнюю внучку: «Теперь, когда мы идем гулять в парк 1000-летия Брянска, Ульяна обязательно навещает «зеленого человечка», который, как объяснят девочка, стоит для того, чтобы следить за всеми, кто сорит и хвалит тех, кто не промахивается и выбрасывает бумажки в мусорку!»

ИСТОЧНИК KP.RU