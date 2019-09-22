Брянский региональный оператор – партнер Всемирного дня чистоты

СЕГОДНЯ 12:44 2019-09-22T12:52:56+03:00

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21 сентября 2019 года в Брянской области пройдет акция «Сделаем! 2019». Это гражданский проект, который реализуется по всей России, цель которого — объединить общество, власть, СМИ и бизнес в одну команду и сделать первый шаг на пути к чистой стране — однодневную уборку.

Акция пройдет при поддержке Российского экологического оператора во многих регионах. В Брянске партнером акции выступает региональный оператор по обращению с ТКО АО «Чистая планета», организаторами – партнеры регоператора - общественное объединение «Чистый Брянск».

Во Всемирный день чистоты и в ряде городов России, и во многих странах мира пройдут уборки общественных и зеленых территорий. В Брянске будет убрана территория Первого Орлика. Начало акции в субботу, в 11.00.

- Такие акции очень важны, и мы всегда будем поддерживать их. Ведь это привлекает внимание общественности к проблеме мусора и является началом пути по ее системному решению. Уже сейчас на участие в акции зарегистрировалось более 100 активистов. Мы приглашаем всех неравнодушных горожан присоединиться к этому проекту! – прокомментировал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Это не первый опыт участия «Чистой планеты» во всероссийской акции. Компания уже была отмечена благодарностью за активный вклад в создание чистоты в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU