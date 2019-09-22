На «Кросс нации - 2019» в Брянске вышли тысячи горожан

СЕГОДНЯ 12:22 2019-09-22T12:22:46+03:00

На массовый забег пришли брянцы разного возраста и профессий. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Изменить размер текста: A A

В субботу, 21 сентября, в Брянске прошел массовый забег «Кросс нации - 2019». В спортивном празднике участвовали тысячи горожан и гостей города, рассказали в правительстве региона.

Участников поприветствовали первые лица города и области, заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, участница трех летних Олимпийских Игр, 17-кратная чемпионка СССР, 5-кратная чемпионка и рекордсменка Мира и Европы Людмила Самотесова и мастер спорта России международного класса по легкой атлетике, призер чемпионата Европы, участница трех летних Олимпийских Игр Оксана Есипчук.

Старт забегу дали ровно в полдень.

- Участники отправились по маршруту Площадь Партизан - Площадь Ленина - памятник жертвам Чернобыля - Курган Бессмертия, - рассказали в пресс-службе правительства Брянской области. - На финише победителей и участников ожидали награды: грамоты, медали, памятные призы Министерства спорта Российской Федерации и сувениры на память.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU