В поселке Белые Берега вандалы разгромили могилу ребенка

СЕГОДНЯ 11:42 2019-09-22T11:42:29+03:00

По словам матери, такое происходит не в первый раз

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В поселке Белые Берега, что в Фокинском районе Брянска, неизвестные разромили детскую могилу. Об этом мать ребенка рассказала в соцсетях. Вандалы разбили скульптуры ангелов.

По словам женщины, могилу ее ребенка оскверняли и раньше. Но обращение в районную прокуратуру тогда не помогло: правоохранители не нашли состава преступления. «Сколько будут издеваться над могилой ребенка и над моей семьей?» - возмущается горожанка.

В этот раз женщина также обратилась в прокуратуру, чтобы приняли конкретные меры.

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ИСТОЧНИК KP.RU