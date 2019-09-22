В поселке Белые Берега вандалы разгромили могилу ребенка
В поселке Белые Берега, что в Фокинском районе Брянска, неизвестные разромили детскую могилу. Об этом мать ребенка рассказала в соцсетях. Вандалы разбили скульптуры ангелов.
По словам женщины, могилу ее ребенка оскверняли и раньше. Но обращение в районную прокуратуру тогда не помогло: правоохранители не нашли состава преступления. «Сколько будут издеваться над могилой ребенка и над моей семьей?» - возмущается горожанка.
В этот раз женщина также обратилась в прокуратуру, чтобы приняли конкретные меры.
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ИСТОЧНИК KP.RU