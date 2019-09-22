В Пограском районе сгорел частный дом
Никто не пострадал
Эксперты выяснят, что стало причиной пожара.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Погарском районе загорелся жилой частный дом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области, о пожаре в населенном пункте Синицком стало известно около семи вечера в субботу, 21 сентября.
На место выехали пожарные расчеты в составе двух автоцистерн. Приехавшие спасатели увидели, что дом площадью 10х5 квадратных метров полностью охвачен огнем.
- На тушение было подано два ручных пожарных ствола, - говорят в МЧС. – К счастью, никто не пострадал.
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ИСТОЧНИК KP.RU