2019-09-22T01:26:59+03:00
Происшествия

В Брянске сотруднику спецсвязи предъявили обвинение в убийстве коллег

Похищенные деньги и оружие нашли у него дома
Ольга УМАРОВА
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Фото: пресс-служба СУ СК России по Брянской области.Фото: пресс-служба СУ СК России по Брянской области.
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В Брянске предъявили обвинение в убийстве 31-летнему водителю-фельдъегерю спецсвязи. Его обвиняют сразу по пяти статьям, рассказали в пресс-службе следственного комитета по Брянской области.

По версии следствия, ЧП произошло около 10 вечера в четверг, 19 сентября. Обвиняемый, находясь в отделе спецсвязи в Брянске, завладел служебным оружием своих сослуживцев. После чего застрелил коллег и украл из служебного помещения спецсвязи более семи миллионов рублей.

Затем, чтобы «замести» следы, водитель забрал из служебного помещения записи камер видеонаблюдения и попытался поджечь отдел. А по пути домой выбросил одежду, в которой совершил преступление, и записи с видеокамер.

- Похищенное оружие и деньги обвиняемый спрятал у себя дома, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. – Здесь их во время обысков нашли следователи. Также правоохранители обнаружили одежду подозреваемого и носитель с записями камер видеонаблюдения отдела спецсвязи.

Расследование продолжается.

Напомним, на железнодорожном вокзале «Брянск-Орловский» убили двух сотрудников спецсвязи: дежурного и его помощника. По предварительным данным, со склада пропали 7,5 миллиона рублей и служебное оружие – два пистолета Макарова. По подозрению в преступлении задержали 31-летнего мужчину – коллегу погибших. У убитых сотрудников спецсвязи остались трое детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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