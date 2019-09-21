2019-09-21T19:24:28+03:00
Общество

У убитых в Брянске сотрудников спецсвязи остались трое сыновей

А у одного из погибших – беременная жена
Ольга УМАРОВА
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Фото: Телеграм канал Baza.Фото: Телеграм канал Baza.
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У погибших брянских сотрудников спецсвязи остались трое сыновей. Сообщение об этом появилось в соцсетях.

Без отца остались двое сыновей 49-летнего Алексея К. – 15 лет и 21 года. У его 41-летнего коллеги Юрия Ч. также подрастает сын (возраст неизвестен). Кроме того, у мужчины осталась беременная супруга.

Напомним, на железнодорожном вокзале «Брянск-Орловский» убили двух сотрудников спецсвязи: дежурного и его помощника. Как удалось узнать «Комсомольской правде» в Брянске», ЧП случилось около 1.20 ночи в пятницу, 20 сентября.

По предварительным данным, со склада пропали 7,5 миллиона рублей и служебное оружие – два пистолета Макарова. По подозрению в преступлении задержали 31-летнего мужчину – коллегу погибших.

"Комсомольская правда"- Брянск" выражается соболезнования семьям погибших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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