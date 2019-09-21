Пропавшего в Брянске пенсионера Аркадия Кузьмина нашли погибшим
Мужчину искали с 16 сентября
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".
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В Брянске пропавшего 75-летнего Аркадия Кузьмина нашли погибшим. Об этом сообщили волонтеры Брянского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Напомним, пенсионер ушел из дома 16 сентября и не вернулся. Пожилой мужчина нуждался в медпомощи.
Подробности трагедии волонтеры не сообщают.
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ИСТОЧНИК KP.RU