2019-09-21T18:58:10+03:00
Общество

Пропавшего в Брянске пенсионера Аркадия Кузьмина нашли погибшим

Мужчину искали с 16 сентября
Ольга УМАРОВА
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Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".
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В Брянске пропавшего 75-летнего Аркадия Кузьмина нашли погибшим. Об этом сообщили волонтеры Брянского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Напомним, пенсионер ушел из дома 16 сентября и не вернулся. Пожилой мужчина нуждался в медпомощи.

Подробности трагедии волонтеры не сообщают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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