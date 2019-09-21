На Брянщине из-за сильного ветра объявили экстренное предупреждение

СЕГОДНЯ 18:28 2019-09-21T18:28:23+03:00

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В воскресенье, 22 сентября, в Брянской области ожидаются дождь и шквалистый ветер. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области, днем будет до плюс 9-14 градусов, ночью температура опустится до 1-6 градусов.

Ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду, возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

При такой погоде, предупреждают в МЧС, нужно быть особенно осторожным. Возможны обрывы линий связи и электропередач, нарушения в работе транспорта и другие ЧС.

- Обходите слабоукрепленные и ветхие конструкций, рекламные щиты, - рекомендуют в МЧС. - Переждите непогоду в капитальном строении. Паркуйте автомобиль в гараж, либо оставляйте вдали от деревьев и рекламных конструкций. Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, закройте окна.

Обратиться за помощью можно по телефону «01», с мобильного телефона – «101», "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Брянской области 8(4832)443-000

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ИСТОЧНИК KP.RU