В ДТП по Брянском пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 15:19 2019-09-21T15:19:14+03:00

Среди них – два подростка

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В массовой автоаварии под Брянском пострадали два подростка. ДТП произошло на участке «Орел-Брянск-Смоленск-граница с республикой Белоруссия» около семи вечера 20 сентября.

По предварительной информации, 34-летний водитель Hyundai Solaris, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ-2104. За рулем «Жигулей» находился 25-летний водитель. После этого иномарку отбросило на ВАЗ-2115, которым управлял 24-летний автомобилист.

Пострадало четыре человека: 25-летний водитель ВАЗ-2104 (ушиб и ссадина колена) и его 52-летний пассажир (растяжение шейного отдела позвоночника). Также травмы получили два подростка, ехавших в ВАЗ-2115. У 17-летнего пассажира - ушиб поясничного отдела позвоночника, у его 16-летнего товарища - ушиб колена.

- Пострадавшим назначили лечение и отпустили домой, - говорят в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU