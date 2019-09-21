В брянском автобусе пострадала 44-летняя пассажирка

СЕГОДНЯ 14:24 2019-09-21T14:24:42+03:00

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Травмами закончилась поездка в автобусе для 44-летней жительницы Брянска. ДТП произошло в пятницу, 20 сентября, около 11.45 утра на проспекте Московском.

По предварительной информации областного ГИБДД, 41-летний водитель автобуса ЛИАЗ-429260 ехал от улицы Калинина к улице Чкалова. Когда машина перестраивалась в правый ряд, в салоне упала 44-летняя женщина.

- Медики поставили пострадавший диагноз «ушиб мягких тканей головы, ушиб бедра», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области. – После осмотра женщине назначили лечение и отпустили домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU