2019-09-21T13:21:05+03:00
Общество

Брянским малышам чаще всего дают мена Мария и Артем

Всего с начала года в регионе родилось 6757 детей
Ольга УМАРОВА
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В "гендерной гонке" брянские девочки обогнали мальчиков на 183 человека.В "гендерной гонке" брянские девочки обогнали мальчиков на 183 человека.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Брянской области назвали самые популярные детские имена. Об этом рассказали в Управлении ЗАГС по Брянской области.

В этом году новорожденным девочкам чаще всего давали такие имена: Мария, Полина, София, Дарья и Анастасия. Самыми популярными мужскими именами стали Артем, Иван, Александр, Максим и Михаил.

Всего с начала года на Брянщине появилось на свет 6757 детей. Большую часть составили девочки - 3270 новорожденных. Двойняшек – 80, а в одной семье родилось сразу три малыша.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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