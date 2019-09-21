Брянским малышам чаще всего дают мена Мария и Артем
В Брянской области назвали самые популярные детские имена. Об этом рассказали в Управлении ЗАГС по Брянской области.
В этом году новорожденным девочкам чаще всего давали такие имена: Мария, Полина, София, Дарья и Анастасия. Самыми популярными мужскими именами стали Артем, Иван, Александр, Максим и Михаил.
Всего с начала года на Брянщине появилось на свет 6757 детей. Большую часть составили девочки - 3270 новорожденных. Двойняшек – 80, а в одной семье родилось сразу три малыша.
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ИСТОЧНИК KP.RU