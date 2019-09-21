День города в Клинцах отметят концертом и фаер-шоу
В субботу, 21 сентября, в Клинцах отметят День города и 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Как рассказали в администрации города, праздник начнется в 11 утра на площади 50-летия Октября. Здесь пройдет торжественное открытие и выступление духового оркестра.
Продолжится праздник концертом и игровой программой для детей в 13.00 возле Центрального фонтана. А в 16.00 торжество снова перенесется на площадь 50-летия Октября. Здесь развернутся основные гуляния: спортивно-развлекательная программа, выступление местных музыкальных коллективов, а также концерт исполнителя из Брянска Максима Дегтярева и московской кавер-группы «Lava».
Завершатся торжества в 21.45 фаер-шоу и праздничным фейерверком.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»
ИСТОЧНИК KP.RU