День города в Клинцах отметят концертом и фаер-шоу

СЕГОДНЯ 11:53 2019-09-21T12:18:58+03:00

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В субботу, 21 сентября, в Клинцах отметят День города и 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Как рассказали в администрации города, праздник начнется в 11 утра на площади 50-летия Октября. Здесь пройдет торжественное открытие и выступление духового оркестра.

Продолжится праздник концертом и игровой программой для детей в 13.00 возле Центрального фонтана. А в 16.00 торжество снова перенесется на площадь 50-летия Октября. Здесь развернутся основные гуляния: спортивно-развлекательная программа, выступление местных музыкальных коллективов, а также концерт исполнителя из Брянска Максима Дегтярева и московской кавер-группы «Lava».

Завершатся торжества в 21.45 фаер-шоу и праздничным фейерверком.

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ИСТОЧНИК KP.RU