Ночью под Брянском тушили четыре сарая

СЕГОДНЯ 10:56 2019-09-21T11:05:09+03:00

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В поселке Новые Дарковичи Брянского района загорелись сразу четыре сарая. Сообщение о пожаре поступило около полтретьего ночи 21 сентября, передает региональное МЧС.

На место выехали пожарные расчеты в составе пяти автоцистерн.

- Огонь охватил площадь в 120 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - На тушение подали пять ручных пожарных стволов. К счастью, никто не пострадал.

Эксперты выясняют, что стало причиной возгорания.

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ИСТОЧНИК KP.RU