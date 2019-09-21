Ночью под Брянском тушили четыре сарая
Никто не пострадал
Пожар тушили почти полтора часа.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В поселке Новые Дарковичи Брянского района загорелись сразу четыре сарая. Сообщение о пожаре поступило около полтретьего ночи 21 сентября, передает региональное МЧС.
На место выехали пожарные расчеты в составе пяти автоцистерн.
- Огонь охватил площадь в 120 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - На тушение подали пять ручных пожарных стволов. К счастью, никто не пострадал.
Эксперты выясняют, что стало причиной возгорания.
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ИСТОЧНИК KP.RU