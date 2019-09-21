Фракцию «Единой России» в брянской облдуме возглавил Виталий Беляй
На этом посту экс-мэр Клинцов сменит Анатолия Бугаева
Фото: Клинцовская городская администрация.
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Фракцию «Единой Росссии» в новом составе Брянской областной Думы возглавил Виталий Беляй. Выборы народных избранников проходили 8 сентября.
Виталий Беляй – бывший глава Клинцов (с 2009 года по 2014-й), бизнесмен и политик. До него самую большую фракцию – «единороссов» - в парламенте занимал Анатолий Бугаев.
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ИСТОЧНИК KP.RU