Фракцию «Единой России» в брянской облдуме возглавил Виталий Беляй

СЕГОДНЯ 10:15 2019-09-21T10:15:15+03:00

На этом посту экс-мэр Клинцов сменит Анатолия Бугаева

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Фракцию «Единой Росссии» в новом составе Брянской областной Думы возглавил Виталий Беляй. Выборы народных избранников проходили 8 сентября.

Виталий Беляй – бывший глава Клинцов (с 2009 года по 2014-й), бизнесмен и политик. До него самую большую фракцию – «единороссов» - в парламенте занимал Анатолий Бугаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU