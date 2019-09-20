2019-09-20T18:36:58+03:00
Происшествия

В Брянске на улице Щукина загорелся склад

К счастью, во время пожара никто не пострадал
Мария Дедкова
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Установить причину пожара предстоит экспертам.Установить причину пожара предстоит экспертам.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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Днем в Брянске на улице Щукина загорелся склад. Сообщение о ЧП поступило на пульт оперативного дежурного в 15.04 в пятницу, 20 сентября.

На место выехали три пожарных расчета. Оказалось, что огнем объято помещение на втором этаже склада. За пять минут возгорание ликвидировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области. К счастью, в огне никто не пострадал.

Установить причину пожара предстоит экспертам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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