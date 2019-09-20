В Брянске на улице Щукина загорелся склад
К счастью, во время пожара никто не пострадал
Установить причину пожара предстоит экспертам.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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Днем в Брянске на улице Щукина загорелся склад. Сообщение о ЧП поступило на пульт оперативного дежурного в 15.04 в пятницу, 20 сентября.
На место выехали три пожарных расчета. Оказалось, что огнем объято помещение на втором этаже склада. За пять минут возгорание ликвидировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области. К счастью, в огне никто не пострадал.
Установить причину пожара предстоит экспертам.
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ИСТОЧНИК KP.RU