СЕГОДНЯ 18:36 2019-09-20T18:36:58+03:00

К счастью, во время пожара никто не пострадал

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Днем в Брянске на улице Щукина загорелся склад. Сообщение о ЧП поступило на пульт оперативного дежурного в 15.04 в пятницу, 20 сентября.

На место выехали три пожарных расчета. Оказалось, что огнем объято помещение на втором этаже склада. За пять минут возгорание ликвидировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области. К счастью, в огне никто не пострадал.

Установить причину пожара предстоит экспертам.

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ИСТОЧНИК KP.RU