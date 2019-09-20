Брянцев предупредили о заморозках ночью 21 сентября
Синоптики обещают местами до двух градусов мороза
Такая погода может спровоцировать различные ЧП.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жителей Брянской области предупредили о ночных заморозках 21 сентября. Ночью ожидают от пяти градусов тепла до нуля. Но в некоторых местах температура воздуха опустится до двух градусов мороза, предупредили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Такая погода может спровоцировать аварии на объектах энергоснабжения, нарушения в работе транспорта и коммунальных служб, а также гибель сельскохозяйственных культур.
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ИСТОЧНИК KP.RU