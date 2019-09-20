Заведующую ФАПом в Суземском районе наградили грамотой главы региона

СЕГОДНЯ 17:27 2019-09-20T17:27:33+03:00

Татьяна Бондарева 34 года работает в сфере здравоохранения. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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В Брянской области почетной грамотой губернатора наградили заведующую ФАПом в Суземском районе. Работу Татьяны Бондаревой отметили на уровне региона. Встреча медика и замгубернатора Владимиром Оборотовым прошла 20 сентября.

Татьяна Бондарева 34 года работает в сфере здравоохранения. В последнее время она занимает пост заведующей Денисовским ФАПом.

Татьяна Бондарева ведет амбулаторный прием и прием больных на дому, оказывает первую медицинскую помощь. Медика уважают коллеги и больные, подчеркнули в правительстве Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU