Заведующую ФАПом в Суземском районе наградили грамотой главы региона
В Брянской области почетной грамотой губернатора наградили заведующую ФАПом в Суземском районе. Работу Татьяны Бондаревой отметили на уровне региона. Встреча медика и замгубернатора Владимиром Оборотовым прошла 20 сентября.
Татьяна Бондарева 34 года работает в сфере здравоохранения. В последнее время она занимает пост заведующей Денисовским ФАПом.
Татьяна Бондарева ведет амбулаторный прием и прием больных на дому, оказывает первую медицинскую помощь. Медика уважают коллеги и больные, подчеркнули в правительстве Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU