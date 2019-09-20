2019-09-20T17:08:56+03:00
Общество

Брянский педагог отправился в Грозный на финал конкурса «Учитель года»

Ярослав Бабарин поборется за звание лучшего
Мария Дедкова
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Ярослав Бабарин преподает физику в гимназии №3.Ярослав Бабарин преподает физику в гимназии №3.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Брянский учитель физики Ярослав Бабарин отправился в Грозный на финал всероссийского конкурса «Учитель года -2019». 30-й юбилейный конкурс принимает Грозный.

Испытания для педагогов пройдут с 20 по 28 сентября гимназии №14 и математической школе № 1 имени Х.И. Ибрагимова. Здесь участников ждут испытания: «Урок» и «Внеурочное мероприятие».

22 сентября в Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова состоится торжественное открытие заключительного этапа конкурса.

27 сентября на торжественной церемонии закрытия первого очного тура состоится объявление лауреатов конкурса. Тогда станет ясно пройдет ли наш земляк во второй тур.

Третий, заключительный, очный тур конкурса пройдет в Москве 3 октября.

А 4 октября назовут имя победителя.

Напомним, Ярослав Бабарин преподает физику в гимназии №3. На областном этапе конкурса он обошел больше десятка своих коллег.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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