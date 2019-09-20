В Брянске оштрафовали водителя иномарки за опасный обгон у пешеходного перехода

СЕГОДНЯ 16:42 2019-09-20T16:42:50+03:00

14 сентября автомобилист за рулем "Хендай" в районе № 30 на улице Карачижской совершил обгон на пешеходном переходе с выездом на встречную полосу. Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску

Нарушитель заплатит пять тысяч рублей

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В Брянске наказали водителя иномарки за опасный обгон у пешеходного перехода.

14 сентября автомобилист за рулем "Хендай" в районе № 30 на улице Карачижской совершил обгон на пешеходном переходе с выездом на встречную полосу.

Нарушителя нашли по записи с видеорегистратора, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. Его оштрафовали на пять тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU