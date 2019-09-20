2019-09-20T16:25:30+03:00
Общество

В Брянске потребовали убрать мусор на улице Почтовой

Скалка отходов находится между домами №142 и 146А
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба брянского отделения ОНФ.Фото: пресс-служба брянского отделения ОНФ.
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В Брянске на улице Почтовой потребовали убрать мусор вокруг контейнерной площадки. Территория между домами №142 и 146А содержится в неудовлетворительном санитарном состоянии. На площадке расположены два контейнера по восемь кубометров. По словам местных жителей, их вывозят каждый день.

Фото: пресс-служба брянского отделения ОНФ.

Фото: пресс-служба брянского отделения ОНФ.

Рядом с бункерами навалом лежала старая мебель и другой мусор. Территория вокруг примерно в тысячу квадратных метров была загрязнена отходами. На земельный участок выходят окна жилых домов.

- Мы направили в мэрию обращение с просьбой не только устранить нарушения, но и разобраться в их причинах, - говорят в брянском отделении ОНФ. - Также просим городскую прокуратуру провести проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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