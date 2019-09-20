В Брянске ищут пропавшего 63-летнего пенсионера
В Брянске ищут пропавшего 63-летнего Анатолия Иванова. Пенсионера в последний раз видели 15 сентября, сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Брянск». Пропавший нуждается в медицинской помощи и может находиться в любом районе области.
Приметы Анатолия Иванова: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы с залысиными по бокам, зелено-карие глаза.
Был одет в черную ветровку, серую рубашки и серо-черные брюки. Обут - в черные туфли.
Если вы видели Анатолия Ефимовича или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам.
Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.
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ИСТОЧНИК KP.RU