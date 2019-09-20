2019-09-20T16:11:14+03:00
Общество

В Брянске ищут пропавшего 63-летнего пенсионера

В последний раз Анатолия Иванова видели 15 сентября
Мария Дедкова
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Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск"Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск"
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В Брянске ищут пропавшего 63-летнего Анатолия Иванова. Пенсионера в последний раз видели 15 сентября, сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Брянск». Пропавший нуждается в медицинской помощи и может находиться в любом районе области.

Приметы Анатолия Иванова: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы с залысиными по бокам, зелено-карие глаза.

Был одет в черную ветровку, серую рубашки и серо-черные брюки. Обут - в черные туфли.

Если вы видели Анатолия Ефимовича или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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