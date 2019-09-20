В Навле и Унече в воскресенье пройдут сплошные проверки
Сотрудники ДПС будут ловить пьяных автомобилистов
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В Навле и Унече в воскресенье, 22 сентября, пройдут массовые проверки водителей. Сотрудники ДПС будут ловить пьяных автомобилистов и тех, кто откажется пройти тест на алкоголь, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.
Если вы заметили на брянских дорогах нарушителя Правил дорожного движения или пьяного водителя, сообщите в дежурную часть или ближайшему наряду ДПС.
Телефон дежурной части: 8 (4832) 74-36-84.
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ИСТОЧНИК KP.RU