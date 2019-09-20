2019-09-20T15:51:46+03:00
Происшествия

В Погарском районе в ДТП погиб водитель мини-трактора

Авария случилась в хуторе Авсеенков
Марина АНТОНОВА
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В ДТП в Погарском районе погиб 42-летний водитель мини-трактора «Скаут Т-18». Авария случилась около полудня в четверг, 19 сентября, на улице Набережной в хуторе Авсеенков, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Трактор ехал со стороны улицы Заречной. Водитель врезался в кирпичное ограждение. Трактор перевернулся и оказался в кювете. Водитель от полученных травм погиб на месте ДТП.

Полицейские проводят проверку по факту автоаварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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