В Погарском районе в ДТП погиб водитель мини-трактора

СЕГОДНЯ 15:51 2019-09-20T15:51:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В ДТП в Погарском районе погиб 42-летний водитель мини-трактора «Скаут Т-18». Авария случилась около полудня в четверг, 19 сентября, на улице Набережной в хуторе Авсеенков, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Трактор ехал со стороны улицы Заречной. Водитель врезался в кирпичное ограждение. Трактор перевернулся и оказался в кювете. Водитель от полученных травм погиб на месте ДТП.

Полицейские проводят проверку по факту автоаварии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU