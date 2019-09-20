2019-09-20T15:40:09+03:00
Общество

В Брянске пройдет одно из крупнейших событий в сфере информационных технологий - ГрафиКон 2019

Игорь ЗАЙЦЕВ
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ГрафиКон-2019 – 29-я Международная конференция по компьютерной графике и машинному зрению, которая состоится с 23 по 26 сентября 2019 г. в г. Брянске на базе Брянского государственного технического университета. Конференция проходит при поддержке Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и Института машиноведения имени А.А. Благонравова РАН.

Конференция ГрафиКон ведет свою историю с 1991 года и является крупнейшей в России и странах СНГ научно-дискуссионной площадкой в области компьютерной графики, обработки изображений и машинного зрения, систем визуализации и виртуального окружения. Она проходит в ведущих центрах компьютерных технологий, в 2017 – в Перми, в 2018 - Томске. В этом году конференция будет проходить на площадках Брянского государственного технического университета. Конференция призвана способствовать развитию ИКТ-технологий, совершенствованию системы подготовки специалистов в них, привлечению талантливых студентов, аспирантов, ученых, расширению связей между академической наукой и промышленностью.

Одним из приоритетных направлений работы конференции является развитие молодежной науки. Программа конференции дополнена сессией, в рамках которой будут представлены доклады студентов, аспирантов и молодых ученых, а также проведена выставка-презентация молодежных научных и инновационных проектов.

Тема разработки и использования новых ИКТ-технологий будет продолжена на VIII Славянском международном экономическом форуме, который пройдет 18 октября 2019 г. в городе Брянск. Наиболее интересные проекты по цифровым инновациям будут представлены в рамках секции Итоги СМЭФ-2018 «Экономика в цифровой экосистеме».

Основная тема СМЭФ-2019: «СБЕРЕЖЕНИЕ И ПРИУМНОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА».

В СМЭФ-2019 примут участие более 1000 специалистов, в числе которых представители профильных министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодежи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье.

Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.

Место проведения: Концертный зал "Дружба" Брянской областной филармонии, улица Калинина, д. 82.

Участие в форуме бесплатное. Регистрация участников обязательна:

http://slavyanskyforum.com/2019/registratsiya/

ИСТОЧНИК KP.RU

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