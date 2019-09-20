СЕГОДНЯ 14:59 2019-09-20T14:59:55+03:00

49-летний и 41-летний мужчина несли службу на режимном объекте

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Стали известны имена погибших сотрудников спецсвязи в Брянске. Их опубликовали в телеграм-канале Baza. 41-летний Юрий Ч. и 49-летний Алексей К. несли службу на режимном объекте на улице Речной.

Правоохранители предполагают, что сотрудники могли сами впустить преступников. Чтобы попасть на режимный объект, нужно иметь специальное разрешение.

Главный центр специальной связи занимается доставкой наличных денег, ценных бумаг, опасных грузов, предметов искусства, секретных отправлений, наркотических веществ, драгоценностей. Следователи предполагают, что целью нападения были наличные деньги. Из помещения, где были застрелены сотрудники, пропали 7,3 миллиона рублей в кассетах для банкомата и инкассаторских мешках.

Напомним, громкое убийство произошло ночью 20 сентября у железнодорожного вокзала "Брянск-I". Преступники пока не найдены.

Фото: vk.com, личная страница Юрия Ч.

Фото: ok.ru, личная страница Алексея К.

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ИСТОЧНИК KP.RU