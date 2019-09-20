2019-09-20T17:56:44+03:00
Общество

Зубров заметили в поселках рядом с Суземском районе

Специалисты напомнили, что диких животных прикармливать опасно
Мария Дедкова
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Фото: Николай ШпиленокФото: Николай Шпиленок
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Зубры стали выходить за территорию заповедника «Брянский лес». Диких животных заметили в деревне Теребушка, поселках Стуженка и Холмечи.

Летом землю с населенными пунктами освободили от деревьев, кустарников и травы. Спустя месяц на этом пространстве выросла новая трава и молодая поросль орешника.

Диких животных привлек корм. Кроме того, у зубров сейчас период гона. Взрослые самцы вытеснили менее опытных самцов. В итоге зубры, а это два самца, сразу же стали объектом наблюдений человека: в социальных сетях стали появляться фотографии выходящих близко к дорогам зубров и людей, подходящих к дикому животному на опасно близкое расстояние.

- Зубр – дикое крупное животное животное, - говорит заместитель директора по научной работе заповедника «Брянский лес» Елена Ситникова.- Зубра нельзя кормить, к нему нельзя приближаться слишком близко, нельзя делать резких движений, нельзя вставать спиной. Очень важно ни в коем случае не кормить животных. После подкормки зубры перестанут уходить в лес.

В заповеднике предупреждают, если вы встретили зубра, нужно звонить дежурному (+7 48353) 2-57-74.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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