2019-09-20T15:06:49+03:00
Происшествия

Убийцы сотрудников спецсвязи в Брянске вооружены табельными пистолетами

У погибших сотрудников не нашли служебного оружия
Марина АНТОНОВА
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Убийцы двух сотрудников спецсвязи в Брянске могут быть вооружены табельными пистолетами. Служебного оружия не нашли у погибших. Один пистолет 1958 года выпуска, второй - 1960-го.

Брянские полицейские продолжают искать преступников. При себе у неизвестных может быть около 7,3 миллиона рублей наличными. Деньги могут находиться в кассетах для банкоматов и инкассаторских мешках.

Напомним, двух дежурных в служебном помещении регионального управления спецсвязи застрелили ночью в пятницу, 20 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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