Убийцы сотрудников спецсвязи в Брянске вооружены табельными пистолетами
Убийцы двух сотрудников спецсвязи в Брянске могут быть вооружены табельными пистолетами. Служебного оружия не нашли у погибших. Один пистолет 1958 года выпуска, второй - 1960-го.
Брянские полицейские продолжают искать преступников. При себе у неизвестных может быть около 7,3 миллиона рублей наличными. Деньги могут находиться в кассетах для банкоматов и инкассаторских мешках.
Напомним, двух дежурных в служебном помещении регионального управления спецсвязи застрелили ночью в пятницу, 20 сентября.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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