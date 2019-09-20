Подробности ДТП в Локте: 51-летняя велосипедистка погибла

СЕГОДНЯ 13:17 2019-09-20T13:17:30+03:00

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Появились подробности ДТП в брянском поселке Локоть. 51-летняя велосипедистка от травм погибла, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Автоавария случилась около половины восьмого утра в четверг, 19 сентября, на улице Партизанской.

По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» выехал на встречную полосу и сбил велосипедистку, которая ехала навстречу. В соцсетях писали, что женщину с тяжелыми травмами отвезли в больницу. Но в пятницу, 20 сентября, полицейские сообщили, что пострадавшая погибла.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU