2019-09-20T13:17:30+03:00
Происшествия

Подробности ДТП в Локте: 51-летняя велосипедистка погибла

Водитель иномарки выехал на встречную полосу
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Локоть-Инфо".Фото: "Локоть-Инфо".
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Появились подробности ДТП в брянском поселке Локоть. 51-летняя велосипедистка от травм погибла, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Автоавария случилась около половины восьмого утра в четверг, 19 сентября, на улице Партизанской.

По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» выехал на встречную полосу и сбил велосипедистку, которая ехала навстречу. В соцсетях писали, что женщину с тяжелыми травмами отвезли в больницу. Но в пятницу, 20 сентября, полицейские сообщили, что пострадавшая погибла.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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